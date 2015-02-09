Село Камышное на Луганщине обстреляли «Градами» с территории России - Москаль

Снаряды были выпущены из Станицы Митякинской Тарасовского района Ростовской области, сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

По информации его пресс-службы, в Камышном повреждены несколько жилых домов.

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«Ранее установки залпового огня заезжали с территории России в так называемую «ЛНР», делали залпы по украинским городам и селам, после чего возвращались обратно, - сообщает Москаль. - А сейчас стреляют непосредственно из России».

Кроме Камышного в Станично-Луганском районе были обстреляны также с. Валуйское (осколками поврежден газопровод среднего и низкого давления, разрушены кровли, выбиты окна в частных домах), с. Плотина (в результате артиллерийского обстрела осколочные ранения получила 19-летняя девушка) и сама Станица. Здесь снарядами повреждены 9 частных домов, два из которых по ул. Свердлова прямыми попаданиями полностью разрушены. Кроме того, на ул. Мира снаряд от «Града» попал в жилой дом, ранен хозяин, сообщает пресс-служба Москаля.

Ранее, по информации Геннадия Москаля, боевики обстреляли Станицу Луганскую запрещенными кассетными боеприпасами.