Коридоры для эвакуации мирных жителей из Дебальцевого и Авдеевки закрыты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василий Стоецкий.

По его словам, гуманитарные коридоры для безопасного вывоза людей из зоны боевых действий были организованы практически только дважды.

"Нам необходимо через международные организации договариваться об этих гуманитарные коридорах и использовать их для того, чтобы безопасно проводить перемещения людей и завозить туда гуманитарную помощь. На сегодня такие коридоры отсутствуют, но, несмотря на это, сегодня и на завтра намечены конкретные объекты, намечены конкретные пункты сбора, где пойдут автобусы, где пойдут соответствующие наши бронированные грузовики и будут вывозить людей. В таких "горячих точках", как Чернухино, не хотели садиться в автобусы, а больше доверяли этим бронированным автомобилям", - сказал он.

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По словам представителя ДСНС, уже вывезено более 150 человек с помощью этих бронированных автомобилей, перекрашенных в белый цвет, с соответствующими надписями о том, что это гуманитарный транспорт, который нельзя трогать.

Стоецкий уточнил, что подобные грузовики можно использовать только в дневное время, так как в темноте их сложно различить, и они могут попасть под обстрел.

"Сегодня-завтра эта работа продолжится. За руль грузовиков, автобусов, если гражданские люди отказываются, садятся наши сотрудники, наши подготовленные водители и выполняют свою боевую задачу", - отметил он.

Как сообщалось, на прошлой неделе с боевиками удалось договориться об однодневных гуманитарные коридорах в районе Дебальцево и Углегорска.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донетчине из-под обстрелов боевиков за сутки вывезли 359 мирных жителей.