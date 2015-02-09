Взрыв на Донецком заводе химических изделий мог произойти из-за окурка - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер АТО Андрей Лысенко.

"Видимо, окурок. Такое часто случается на предприятиях, где нет ответственного за противопожарное состояние. Бардак. Варвары. Это уже второй случай. Кажется, в сентябре прошлого года была такая же ситуация. Не исправились", - сказал Лысенко.

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Как сообщалось, 8 февраля в Донецке прогремел мощный взрыв, который был слышен во всех районах.

Позже российские СМИ со ссылкой на представителей террористов «ДНР» сообщили, что взрыв произошел на Донецком казенном заводе химических изделий.

Ранее УНИАН сообщал, что Ярош объяснил взрыв в Донецке тем, что украинская артиллерия уничтожила "Грады" боевиков.