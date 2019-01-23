Любовница российского офицера рассказала о его "деятельности" на Донбассе (видео)

Журналисты узнали, что офицер РФ всеми способами пытался попасть в Луганск.

Контрразведка СБУ опубликовала фрагменты опроса одной из луганских женщин, которая была информатором и возлюбленной подполковника военной разведки РФ Александра Сазонова.

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Женщина рассказала о подробностях деятельности спецгруппы Сазонова, задачи которой ставило руководство Южного оперативного командования ВС РФ в Луганске, передает Цензор.НЕТ.

По словам женщины, она познакомилась с Сазоновым в ресторане. Он представился ей сотрудником "прокуратуры "ДНР".

"На тот период я, видимо, очень устраивала Сашу. Помимо отношений, у меня были нормальные доходы и я периодически помогала ему деньгами в те моменты, когда они у него резко заканчивались. Деньги уходили на рестораны, уходили на кафе, на всякие пьянки-гулянки. Около года - пока у меня были хорошие деньги, пока я хорошо зарабатывала, по просьбе Саши снимала для них дом, который они использовали в качестве базы для работы. Дом по адресу Винницкая, 15. Я его подыскала, потом оплачивала комуналку. До того момента пока не начались проблемы на работе и доходы упали", - рассказала женщина.

Ранее представители кибергруппы "Восток-Вендетта", базирующейся в Луганске, поделились еще некоторыми подробностями пребывания российского разведчика Сазонова в оккупированном городе на Донбассе.