В так называемой «ДНР» началась «добровольная мобилизация» - СМИ

Об этом сообщил «заместитель командующего ополчением» Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

«Мобилизация началась. У журналистов будет возможность посетить один из военкоматов и увидеть все своими глазами», — сообщил Басурин.

В то же время в городском военкомате Донецка, куда приехал корреспондент РИА «Новости», очереди из добровольцев не наблюдалось. Сотрудник военкомата предположил, что «все желающие отправляются сразу к тому командиру, который им импонирует».

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Как пишет российское агентство, «власти «ДНР» неоднократно подчеркивали, что мобилизация будет добровольной, никто не будет рассылать повесток. Между тем, в результате мобилизации ополчение рассчитывает довести свою численность до 100 тысяч с нынешних 7-15 тысяч (точные цифры не раскрываются). Волонтерам обещают обмундирование, обучение и денежное довольствие».

Напомним, в начале февраля главарь боевиков ДНР Александр Захарченко объявил «общую мобилизацию» на подконтрольной боевикам территории.

Россия с февраля 2014 года осуществляет военную агрессию против Украины. Она аннексировала Крым и поставляет на восток Украины – в Луганскую и Донецкую области, часть которых захвачена боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», тяжелое вооружение и боеприпасы. В ходе этой войны, по данным ООН, почти 6 тысяч человек погибли, больше 10 тысяч получили ранения, почти миллион граждан были вынуждены покинуть свои дома.