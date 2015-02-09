За сутки силы АТО уничтожили 200 боевиков и 15 единиц техники

Об этом сообщил спикер штаба АТО Анатолий Стельмах.

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"За минувшие сутки силами АТО уничтожено более 200 боевиков и 15 единиц техники", - сказал он.

По словам Анатолия Стельмаха, "в целом украинские военные успешно отбивают атаки боевиков, нанося им существенные потери в живой силе и технике. Ни одного метра родной земли Вооруженные силы не сдали, удерживая большинство позиций террористов в зоне огневого поражения".

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, по данным разведки, силы АТО уничтожили 14 единиц военной техники и 70 боевиков.