13-й российский "гумконвой" движется по направлению в Донецк и Луганск

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.

По словам его представителя Олега Воронова, машины пересекли границу и начали движение в сторону Донецка и Луганска.

В Украине обращают внимание, что каждый раз после введения очередного «конвоя» террористы усиливают обстрелы и нападения на украинские позиции, и заявляют, что этими колоннами на захваченные боевиками территории доставляются боеприпасы, сухие пайки и оружие. Кроме того, украинская сторона заявляла, что грузовики вывозили в Россию похищенное на Донбассе заводское оборудование или тела убитых россиян.

Читайте такжеВ провокации с 12-м "гуманитарным конвоем" могут использовать украинских заложниковРоссия утверждает, что речь идет лишь о продуктах, медикаментах, электрогенераторах и тому подобное.