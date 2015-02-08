13-й российский "гумконвой" движется по направлению в Донецк и Луганск

09:23, 08 февраля 2015
Война
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Так называемый "гуманитарный конвой" России для жителей Донбасса пересек границу с Украиной.

REUTERS

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.

По словам  его представителя Олега Воронова, машины пересекли границу и начали движение в сторону Донецка и Луганска.

В Украине обращают внимание, что каждый раз после введения очередного «конвоя» террористы усиливают обстрелы и нападения на украинские позиции, и заявляют, что этими колоннами на захваченные боевиками территории доставляются боеприпасы, сухие пайки и оружие. Кроме того, украинская сторона заявляла, что грузовики вывозили в Россию похищенное на Донбассе заводское оборудование или тела убитых россиян.

Читайте такжеВ провокации с 12-м "гуманитарным конвоем" могут использовать украинских заложниковРоссия утверждает, что речь идет лишь о продуктах, медикаментах, электрогенераторах и тому подобное.

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