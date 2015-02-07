Россия анонсировала отправку 13-го "гуманитарного конвоя" на Донбасс

МЧС России сформировало 13-ю колонну с сомнительной "гуманитарной помощью" для Донбасса.

О формировании колонны сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Олег Воронов, передает ТАСС.

"В Ростовской области завершено формирование 13-й гуманитарной колонны для жителей Донецкой и Луганской областей, и она готова к отправке", - сказал представитель ведомства.

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В состав колонны вошли более 170 автомобилей, которые доставят на Донбасс свыше 1,8 тыс. тонн так называемой "гуманитарной помощи". В ведомстве отмечают, что среди грузов якобы продукты питания, предметы первой необходимости, стройматериалы и другие средства, необходимые для жизнеобеспечения населения.

"Планируется, что колонна выйдет из Донского спасательного центра рано утром 8 февраля", - сообщил Воронов.