Россия анонсировала отправку 13-го "гуманитарного конвоя" на Донбасс
В состав колонны входят более 170 автомобилей.
МЧС России сформировало 13-ю колонну с сомнительной "гуманитарной помощью" для Донбасса.
О формировании колонны сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Олег Воронов, передает ТАСС.
"В Ростовской области завершено формирование 13-й гуманитарной колонны для жителей Донецкой и Луганской областей, и она готова к отправке", - сказал представитель ведомства.
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В состав колонны вошли более 170 автомобилей, которые доставят на Донбасс свыше 1,8 тыс. тонн так называемой "гуманитарной помощи". В ведомстве отмечают, что среди грузов якобы продукты питания, предметы первой необходимости, стройматериалы и другие средства, необходимые для жизнеобеспечения населения.
"Планируется, что колонна выйдет из Донского спасательного центра рано утром 8 февраля", - сообщил Воронов.