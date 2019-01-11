На Донбассе возле Счастья замечено два беспилотника боевиков

Отмечается, что это свидетельствует о провокационных действиях со стороны оккупантов по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны.

На линии соприкосновения возле г. Счастье Луганской области накануне были замечены два беспилотника, запущенные с временно оккупированной территории.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает: вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают нарушать Минские договоренности о запрете использования беспилотных летательных аппаратов. Так, вчера, 10 января 2019 года, на линии соприкосновения возле города Счастье Луганской области был замечен в этом районе полет двух БПЛА, которые были запущены с временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

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Украинская сторона СЦКК заявляет, что вооруженные формирования Российской Федерации, используя гарантии безопасности украинской стороны по соблюдению режима прекращения огня, прикрываясь БПЛА СММ ОБСЕ, "нагло используют собственные БПЛА".

"Данный факт свидетельствует о провокационных действиях со стороны оккупантов по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны. Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования РФ не пренебрегать Минскими договоренностям, соблюдать взятые обязательства и не прибегать к провокационным действиям", - отмечается в сообщении.