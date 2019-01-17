Стороны ТКГ договорились провести аудит компании «Вода Донбасса»

"Вода Донбасса" работает с обеих сторон линии разграничения, она жизненно важна для Донецкой области.

Экономическая рабочая группа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась провести аудит компании "Вода Донбасса" для последующих капитальных вложений.

Читайте такжеСММ ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе гаубицы и танки боевиков

Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик после заседания группы в Минске, передает БЕЛТА.

«Экономическая рабочая группа обсудила актуальные вопросы водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса". "Стороны договорились провести с помощью Международного комитета Красного Креста аудит компании "Вода Донбасса". Это основная предпосылка для капвложений», - сказал Сайдик.

Дипломат подчеркнул, что компания "Вода Донбасса" работает с обеих сторон линии соприкосновения, она жизненно важна для Донецкой области.

Кроме того, подводя итоги 2018 года, Сайдик, отметил, что число гражданских жертв в зоне конфликта в Донбассе сократилось более чем в два раза по сравнению с 2017-м.

"Это достижение. Но считаю, что даже одна человеческая жертва - это слишком много", - добавил он.

Спецпредставитель напомнил, что в конце года было введено очередное перемирие в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

"В результате число нарушений режима прекращения огня с 29 декабря по позавчерашний день сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Однако, к сожалению, в последние дни наблюдается тенденция роста", - констатировал он.

По сведениям дипломата, жертв среди гражданского населения нет.

Соблюдение режима тишины стало основной темой дискуссии в рабочей группе по безопасности. Сайдик призвал стороны принять все необходимые меры, чтобы и далее избегать жертв, сохранять важную инфраструктуру и обеспечить устойчивый режим прекращения огня и в дальнейшем.

Гуманитарная рабочая группа, среди прочего, сегодня рассмотрела вопросы, связанные с обменом удерживаемыми лицами.

Политическая рабочая группа продолжила обсуждение имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов на временно оккупированных территориях, предусмотренные Минскими соглашениями.

Следующее заседание ТКГ состоится 30 января.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, после заседания ТКГ представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что Россия вместе с подконтрольными ей боевиками откровенно блокирует все предложения Украины по освобождению заложников.