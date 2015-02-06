В рамках четвертой волны мобилизации было оповещено более 100 тыс. человек - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель руководителя Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Администрации президента Украины Алексей Покотило.

"В настоящее время оповещены более 100 тыс. человек и прошли медицинское обследование более 58 тыс. человек. Около 16 тыс. военнослужащих по состоянию на сегодняшний день уже направлены в учебные центры и с ними проводится подготовка", - отметил Покотило.

В то же время, он отметил, что в военные комиссариаты пришло более 3,7 тыс. добровольцев. По словам Покотило, те добровольцы, которые по состоянию здоровья не соответствуют требованиям службы в армии, смогут проходить подготовку в подразделениях самообороны соответствующих областей и районов.

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Покотило отметил, что лучшие показатели по выполнению планов мобилизации по предоставлению человеческих и транспортных ресурсов в учебные центры демонстрируют Винницкая область (на 100% выполнила задачи по мобилизации военнообязанных), Хмельницкая область (задачи выполнены на 90%) и Кировоградская область (на 80%).

Худшие показатели имеют Харьковская, Сумская, Тернопольская и Ивано-Франковская области, где плановый показатель составляет от 25 до 60%.

Как сообщал УНИАН, первая волна нынешней мобилизации в ряды ВСУ началась 20 января и продлится 90 дней, мобилизации подлежит более 60 тысяч человек.

В целом в 2015 году мобилизация будет проходить в три этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап - с июня также будет продолжаться 60 дней.

В течение этого года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.

Ранее УНИАН сообщал, что план рассылки повесток в рамках мобилизации выполнен на 95%.