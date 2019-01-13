В Днепропетровской области похоронили экс-замкомбата 43-го батальона Василия Думанского

Легковой автомобиль, которым он управлял, 11 января столкнулся с грузовиком возле Никополя.

В Никопольском районе Днепропетровской области провели в последний путь участника боевых действий на Донбассе, бывшего заместителя комбата 43-го батальона, полковника Василия Думанского, погибшего в ДТП.

Как сообщает Радио свобода, на церемонию собрались более тысячи человек, родные, друзья, боевые товарищи, волонтеры. Похоронили участника боевых действий в селе Алексеевка Никопольского района, где он жил.

Думанский ушел на фронт добровольцем, участвовал в формировании 43-го отдельного мотопехотного батальона. В 2015 году был тяжело ранен под Горловкой, перенес несколько операций, и, уже имея инвалидность, вернулся на фронт.

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«Он был настоящим человеком и офицером. С первых дней (август 2014 года) участвовал в формирование 43-го ОМПБ. Настоящий офицер, патриот, специалист в военном деле. Почти каждого в батальоне обучил военной специальности. Почти 40% военнослужащих до этого не служили. Участвовал в боевых действиях ... Имел очень много планов на будущее», - отметил первый командир 43-го батальона Александр Водолазский.

«Он спал с бойцами в окопах, ходил в атаку, разведку, для него не было понятия офицер - солдат. Он был на равных», - написала на своей странице в Facebook волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк.

Думанский погиб в ДТП возле Никополя 11 января. Легковой автомобиль, которым он управлял, 11 января столкнулся с грузовиком возле Никополя.

Напомним, в 2014-2017 годах Василий Думанский был заместителем командира 43-го отдельного мотопехотного батальона, командиром 2-го батальона 53-й бригады, командиром 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й бригады. Уволился из армии в 2017 году. Награжден орденом Богдана Хмельницкого.