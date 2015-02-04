Из Дебальцево сегодня вывезли 168 человек

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, по словам советника главы МВД Зоряна Шкиряка, сегодня правоохранители эвакуировали из города 168 человек.

При выезде из Дебальцево колонна попала под артиллерийский обстрел.

Читайте такжеВ Дебальцево из-под завалов дома спасли 3 человек, которые провели там 4 дня«10-12 снарядов легли где-то в 300 метрах от нас. Вырвались на скорости. Одним словом, несмотря на все, сохраняем бодрость духа и веру в победу, работаем», - отметил Шкиряк.