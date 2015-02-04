Из Дебальцево сегодня вывезли 168 человек
21:18, 04 февраля 2015Война
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Подразделения МВД и ГСЧС делают все возможное для спасения людей, оказывая помощь тем, кто хочет уехать, а также обеспечивают всем необходимым граждан, которые отказываются оставить Дебальцево.
REUTERS
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, по словам советника главы МВД Зоряна Шкиряка, сегодня правоохранители эвакуировали из города 168 человек.
При выезде из Дебальцево колонна попала под артиллерийский обстрел.
Читайте такжеВ Дебальцево из-под завалов дома спасли 3 человек, которые провели там 4 дня«10-12 снарядов легли где-то в 300 метрах от нас. Вырвались на скорости. Одним словом, несмотря на все, сохраняем бодрость духа и веру в победу, работаем», - отметил Шкиряк.
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