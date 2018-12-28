Журналист рассказал о "праздничном" постановлении террористов "ЛНР"
После захвата Луганска террористами лифты в оккупированном городе ночью не работают.
Но накануне праздников оккупанты сообщили, что в многоэтажках Луганска лифты будут работать всю ночь. Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.
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"Отличные новости. Лифты в Луганске на Новый год будут работать всю ночь. Как при бандеровцах! С тех пор, как республику освободили от фашистов, лифты в столице ездят только по расписанию, с 7 утра до 9 вечера. Но на праздник, раз в году луганчане получают подарок от народной власти и матушки-России. Когда же еще ностальгировать по сытым украинским временам, как не 1 января - в день рождения Степана Бандеры", - отметил Казанский.
Как сообщалось ранее, в ОРДЛО отменят комендантский час на Новый год и Рождество.