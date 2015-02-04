В Дебальцево из-под завалов дома спасли 3 человек, которые провели там 4 дня

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Как уточняется, в милицию поступил сигнал, что на ул. 8 марта находится разрушенный частный дом, где под завалами могут находиться люди.

Читайте такжеМогерини призывает установить трехдневное перемирие вокруг Дебальцево"На место, несмотря на обстрел, немедленно прибыли два сотрудника Дебальцевского горотдела милиции, которые разобрали завал и обнаружили в подвале двух стариков и девушку, которые выжили. Люди сильно ослабели, ведь провели без еды и питья около 4 суток", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за вчерашний день из Донбасса удалось вывезти 309 человек, в том числе 15 детей.