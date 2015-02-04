На Донбассе из-под обстрелов террористов эвакуировали еще 309 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, 3 февраля из городов Дебальцево и Светлодарск Донецкой области спасателями ГСЧС были вывезены в Славянск и Артемовск 188 человек, среди которых 8 детей.

В то же время из-за постоянных обстрелов со стороны террористов в течение дня, автобусам, которые должны были вывезти людей, так и не удалось добраться в Авдеевку, говорится в сообщении.

Также вчера из городов Луганской области вывезен на безопасные территории 121 человек, в том числе 7 детей.

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В частности, в город Северодонецк вывезено из города Попасной 46 человек и 9 из поселка городского типа Станица Луганская; в город Лисичанск из поселка Стахановец - 18 человек. Также в город Лисичанск и Смолянинов из поселка Крымское вывезено 48 человек, в том числе 7 детей.

В целом, по данным ГСЧС, с 28 января из городов Авдеевка, Дебальцево и Светлодарск спасателями было вывезено 2 тыс. 577 человек, из них 650 детей и 60 человек, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Ранее УНИАН сообщал, что в Дебальцево Донецкой области, которое постоянно обстреливается боевиками, остается больше половины местных жителей - около 10 тысяч человек.