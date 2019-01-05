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В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе в день подписания Томоса

18:43, 05 января 2019
Война
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Ни один военнослужащий ОС не пострадал / фото Лана Борисова, Facebook

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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединский на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий ОС не пострадал.

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Теги: #Донбасс#война