В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе в день подписания Томоса

При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

С начала текущих суток российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Читайте такжеВозле Павлополя оккупанты почти 40 минут стреляли из пулеметов крупного калибра

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединский на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий ОС не пострадал.