В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе в день подписания Томоса
18:43, 05 января 2019Война
237 0
При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.
Ни один военнослужащий ОС не пострадал / фото Лана Борисова, Facebook
С начала текущих суток российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Читайте такжеВозле Павлополя оккупанты почти 40 минут стреляли из пулеметов крупного калибра
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.
При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.
"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединский на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий ОС не пострадал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter