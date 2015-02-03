Украинские военные уничтожили 2 танка и минометный расчет боевиков
19:31, 03 февраля 2015Война
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Бойцы АТО уничтожили 2 танка и минометный расчет боевиков.
Силы АТО уничтожили 2 танка боевиков / УНИАН
Об этом в соцсети сообщает штаб обороны Мариуполя.
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"В результате артиллерийского удара, выполненного вооруженными силами Украины, в ответ на вчерашнюю попытку обстрела Мариуполя, было уничтожено 2 танка и живая сила противника. Сегодня в результате ответного огня был уничтожен минометный расчет террористов", - говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечается, что силы АТО находятся на своих позициях в полной готовности.
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