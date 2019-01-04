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Боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе, ранен военный - штаб

08:12, 04 января 2019
Война
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Подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства / фото facebook.com/theministryofdefence.ua

При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано, сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Опорные пункты наших войск дважды были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении", - сообщили в штабе.

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Отмечается, что в ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

Также в штабе сообщили, что по данным разведки, 3 января двое оккупантов получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня", - говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что в течение суток 2 января на Донбассе российско-оккупационные войска 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

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Теги: #Донбасс#боевики#война#ООС