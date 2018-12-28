В ОРДЛО отменят комендантский час на Новый год и Рождество

На оккупированном Донбассе решили нормально встретить Новый год и Рождество.

На оккупированном Донбассе решили нормально встретить Новый год и Рождество. 27 декабря в Минске участники трехсторонней контактной группы договорились о "праздничном перемирии", а главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" объявили об отмене комендантского часа на Новый год и Рождество.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на "официальные сайты" главарей.

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"Приостановить действие режима комендантского часа на территории "ДНР" с 23:00 31 декабря 2018 года по 5:00 1 января 2019 года; с 23:00 6 января 2019 года по 5:00 7 января 2019 года", - говорится в распоряжении "главы" оккупационной власти Донецка Дениса Пушилина, пишет "Остров".

В оккупированном Луганске несколько иной график отмены комендантского часа, пишет "Сxid.info":

с 23:00 31 декабря 2018 года до 04:00 1 января 2019 года;

с 23:00 1 января 2019 года до 04:00 2 января 2019 года;

с 23:00 6 января до 04:00 7 января 2019 года.

Комендантский режим на территории оккупированного Донбасса действует с лета 2014 года, когда в регионе начались боевые действия.