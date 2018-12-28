Украинские военные захватили в плен боевика

Боевиком оказался 35-летний житель Горловки, бывший сотрудник органов МВД.

Украинские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач на линии соприкосновения на Донбассе захватили в плен участника незаконного вооруженного формирования.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

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"27 декабря военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил в ходе выполнения боевых задач на линии соприкосновения взяли в плен участника НВФ", - говорится в заметке.

Отмечается, что пленным оказался 35-летний житель Горловки, бывший сотрудник органов МВД. До 2016 году он проходил службу в незаконных вооруженных формированиях, получил ранение и был комиссован по состоянию здоровья. В ноябре 2018 году вновь был призван по мобилизации оккупационными властями.

Пленный передан сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил. Продолжаются следственные действия.