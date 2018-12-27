Украина создала противодиверсионную группировку войск на Азовском направлении

На Азовском направлении провели дополнительные мероприятия по созданию фортификационных сооружений и налажено сотрудничество подразделений ОС с Военно-морскими силами.

Украина создала противодиверсионную группировку войск и усилила противовоздушную оборону на Азовском направлении для отражения возможной агрессии России.

Об этом в комментарии УНИАН заявил начальник пресс-центра Объединенных сил Виталий Саранцев.

«Было принято несколько решений по усилению обороны Азовского направлении, там была создана противодиверсионная группировка, усилена деятельность средств противовоздушной обороны», - сообщил он.

По словам Саранцева, также на этом направлении были проведены дополнительные мероприятия по созданию фортификационных сооружений, налажено сотрудничество и более тесная связь подразделений Объединенных сил с Военно-морскими силами.

«То есть принят достаточно большой комплекс мер для того, чтобы обезопасить это направление. На сегодняшний день как Мариуполь, так и все Азовское побережье защищено с суши, с воздуха и с моря», - подчеркнул он.

«Наши войска готовы остановить любую агрессию и дать достойный отпор», - резюмировал Саранцев.

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Как сообщал УНИАН, 26 декабря президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил, что Россия не уменьшила свое военное присутствие в Азовском море.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яни Капу», а также катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их доставили в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».