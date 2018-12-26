Сегодня боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции ООС

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Сегодня боевики российско-оккупационных войск на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook, при этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Читайте такжеГенштаб может быстро развернуть войска в случае угрозы прямого российского вторжения – Муженко

"В частности, враг совершил обстрел позиций Объединенных сил из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

В пресс-центре сообщают, что опорные пункты украинских военных были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Пески, Красногоровка на Донецком направлении, а также вблизи поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в результате вражеских обстрелов был ранен украинский военный.