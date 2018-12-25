С начала суток на Донбассе получил ранения один украинский военный

Зафиксирован один случай применения врагом вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

На Донбассе с начала суток один украинский военный получил ранения.

Об этом пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает в сводке по состоянию на 18.00.

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«В течение текущих суток, по состоянию на 18 часов, российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В частности, враг осуществил обстрел позиций Объединенных сил из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Золотое-4 на Попаснянском направлении», - сказано в сводке.

Также опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении и неподалёку от Авдеевки на Донецком направлении.

Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

В течение текущих суток один военнослужащий Объединенных ранен.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.