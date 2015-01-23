Военные в Опытном и Водяном уничтожили более 50 террористов, еще 5 взяли в плен
19:02, 23 января 2015Война
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Украинские военные в ходе боевых действий в населенных пунктах Опытное и Водяное Донецкой области разгромили батальон боевиков и уничтожили их технику.
REUTERS
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины.
«В ходе боевых действий в населенных пунктах Опытное и Водяное Донецкой области военнослужащими Вооруженных сил Украины разгромлен батальон боевиков», - говорится в сообщении.
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По данным Минобороны, «украинские военнослужащие уничтожили более 50-ти террористов, 5 человек находятся в плену украинских военных, захвачены 2 БМП и артиллерийское вооружение противника, уничтожены 4 танка, автомобильная техника и боеприпасы террористов».
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