цей матеріал доступний українською

Офицер ВСУ показал недавно ликвидированных на Донбассе боевиков (фото)

21:35, 21 декабря 2018
Война
1303 0
REUTERS

Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, занимающийся мониторингом информации в пабликах боевиков, 11 декабря был убит Сергей Бельский 1994 года рождения из города Золотое, что на Луганщине.

Обстоятельства его смерти не уточняются, однако, как заявила сестра боевика в соцсетях, это случилось «по глупости».

Также 15 декабря при взрыве «растяжки» в районе Горловки ликвидирован боевик «ДНР» Александр Баранов по прозвищу «Крамаха».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #боевики#ликвидация