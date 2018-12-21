Офицер ВСУ показал недавно ликвидированных на Донбассе боевиков (фото)

В сети показали убитых на прошлой неделе участников незаконных вооруженных формирований.

В сети показали нескольких боевиков, которые недавно были ликвидированы на Донбассе.

Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, занимающийся мониторингом информации в пабликах боевиков, 11 декабря был убит Сергей Бельский 1994 года рождения из города Золотое, что на Луганщине.

Обстоятельства его смерти не уточняются, однако, как заявила сестра боевика в соцсетях, это случилось «по глупости».

Также 15 декабря при взрыве «растяжки» в районе Горловки ликвидирован боевик «ДНР» Александр Баранов по прозвищу «Крамаха».