Оккупантам в Дебальцево перебросили крупную партию танков – ИС

Танки находились на ремонтно-восстановительных работах в Луганске.

В оккупированный Дебальцево привезли крупную партию танков после ремонта.

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

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«На железнодорожную станцию “Дебальцево” прибыло 10 платформ с танками, которые находились на ремонтно-восстановительных работах в Луганске», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в районе Раздольного фиксировалась группа бронетехники (4 БМП-1\2, 2 единицы МТ-ЛБ и 1 БТР-80) и 3 Урала, выдвигающаяся в юго-западном направлении.

«Судя по всему, мотострелковая рота переброшена на усиление первой линии на участок южнее Докучаевска (предположительно район Петровского)», – предполагают в ИС.