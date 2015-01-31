Военные захватили в плен вражеский танк Т-72 с экипажем
В зоне АТО вчера украинские военные захватили в плен вражеский танк с экипажем Т-72.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Степан Полторак на открытии выставки “Волонтерский военпром”.
“Только вчера был захвачен танк с экипажем в районе Никишино. Это танк Т-72. Сейчас с экипажем проводятся следственные действия”, - сообщил Полторак.
Читайте такжеМинобороны подтверждает взятие в плен украинских военных
Также он не исключил, что захваченных в плен террористов обменяют на украинских пленных.
Кроме того, Полторак отметил, что Дебальцево частично контролируется террористическими группировками.
По его словам, за вчерашний день погибли 15 военнослужащих. На всей линии столкновения, начиная с Луганской области до Мариуполя, ранено 30 человек.
Также он прибавил, что за последнее время в ходе боев за Донецкий аэропорт было убито 14 военнослужащих и 16 взято в плен.