Военные захватили в плен вражеский танк Т-72 с экипажем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Степан Полторак на открытии выставки “Волонтерский военпром”.

“Только вчера был захвачен танк с экипажем в районе Никишино. Это танк Т-72. Сейчас с экипажем проводятся следственные действия”, - сообщил Полторак.

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Также он не исключил, что захваченных в плен террористов обменяют на украинских пленных.

Кроме того, Полторак отметил, что Дебальцево частично контролируется террористическими группировками.

По его словам, за вчерашний день погибли 15 военнослужащих. На всей линии столкновения, начиная с Луганской области до Мариуполя, ранено 30 человек.

Также он прибавил, что за последнее время в ходе боев за Донецкий аэропорт было убито 14 военнослужащих и 16 взято в плен.