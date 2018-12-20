Украина осуществит деоккупацию Крыма и Донбасса - Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украине нужен мир на Донбассе на условиях национальных интересов государства.

Президент Петр Порошенко выразил уверенность, что Украина осуществит деоккупацию Крыму и части Донбасса.

Как передает пресс-служба главы украинского государства, об этом Порошенко заявил во время встречи с военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады, выполняющей боевые задачи в рамках Операции Объединенных сил на Донбассе.

Президент подчеркнул, что Украине нужен мир на Донбассе на условиях национальных интересов государства.

«Я хочу в первую очередь всем нам мира, но мира на условиях национальных интересов Украины, а не на условиях капитуляции, которые предлагают некоторые политиканы. Для этого мы строили армию, для этого мы построили государство, это нам поручил украинский народ», - сказал Порошенко.

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Глава государства подчеркнул, что линия обороны страны укреплена максимально, а украинские воины в любой момент готовы дать адекватный ответ на провокационные действия агрессора.

Президент поблагодарил весь личный состав 72-й бригады, командира за то, что они умеют держать удар и надежно защищают украинскую землю.

Кроме того, Порошенко обратился к личному составу бригады с требованием - не потерять наработанный потенциал и навыки, постоянно совершенствовать знания, боевое мастерство и обучаемость, усиливать бдительность и, в случае обострения обстановки, не колеблясь выполнить определенные боевые задачи.

«Я верю, что мы вернем мир и спокойствие на всю территорию Украинского государства, деоккупируем Донбасс и Крым. И наши дети будут жить в независимой, счастливой, зажиточной, европейской стране», - подытожил глава государства.