По словам президента Петра Порошенко, украинское военно-политическое руководство определило четкие задачи при подготовке государства к отражению российской агрессии.

Украина усилила группировки Воздушных сил на угрожающих направлениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сообщил во время встречи с воинами 72-й механизированной бригады, выполняющими задачи в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

По его словам, украинское военно-политическое руководство определило четкие задачи при подготовке государства к отражению российской агрессии.

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«Регулярно получаю доклады как от руководства Вооруженных сил, так и от секретаря СНБО, от руководителей силовых структур о ходе выполнения запланированных мероприятий и держу на личном контроле и лично проверяю важнейшие из них», - добавил президент.

Он отметил, что по итогам трех недель действия военного положения в направлении укрепления обороноспособности государства сделано уже немало.

«Мы усилили противовоздушную оборону государства, нарастили силы и средства в Воздушных силах на угрожающих направлениях», - сказал Порошенко.

По словам президента, украинские войска также получили новейшее вооружение и военную технику.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.