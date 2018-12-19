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В сети показали фото ликвидированного на Донбассе боевика по кличке "Лыча"

11:12, 19 декабря 2018
Война
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Боевик был родом из Луганска / Facebook Анатолий Штефан

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Его фото на странице в Facebook опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

"Лычко Андрей "Лыча" из Луганска. Предварительно погиб в р-не Горловки при взрыве неизвестного взрывного устройства", - написал офицер.

Также Штефан показал фото убитого боевика Николая Рябинина из Шахтерска.

Facebook Анатолий Штефан

Как сообщал УНИАН, боевики 13 раз обстреляли позиции ООС – ранен один военнослужащий.

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Теги: #Донбасс#боевики