В сети показали фото ликвидированного на Донбассе боевика по кличке "Лыча"
11:12, 19 декабря 2018Война
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Боевик погиб в районе Горловки при взрыве неизвестного взрывного устройства.
Боевик был родом из Луганска / Facebook Анатолий Штефан
На Донбассе 24 ноября ликвидировали боевика Андрея Лычко по кличке "Лыча". Боевик был родом из Луганска.
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Его фото на странице в Facebook опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
"Лычко Андрей "Лыча" из Луганска. Предварительно погиб в р-не Горловки при взрыве неизвестного взрывного устройства", - написал офицер.
Также Штефан показал фото убитого боевика Николая Рябинина из Шахтерска.
Facebook Анатолий Штефан
Как сообщал УНИАН, боевики 13 раз обстреляли позиции ООС – ранен один военнослужащий.
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