В СБУ допускают, что Россия усилит провокации в Украине перед новым годом

В Департаменте контрразведки СБУ убеждены, что интенсивность подрывной деятельности спецслужб России на территории Украины как минимум не будет снижаться.

В Службе безопасности Украины не исключают усиления спецслужбами РФ подрывной деятельности в Украине перед новым годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Нестюк сказал на брифинге, отвечая на вопрос о возможности обострения ситуации на востоке Украины перед новым годом или вероятности совершения спецслужбами России спецопераций.

Читайте такжеМИД Украины жестко ответил на заявления Лаврова о "провокации" вблизи Крыма

"Учитывая, что наше государство находится накануне важных событий следующего года, мы можем прогнозировать и, анализируя имеющуюся сегодня информацию, можем предполагать, что разведывательная, подрывная деятельность российских спецслужб, контролируемых ими представителей "безопасности" "ЛНР" и "ДНР", как минимум интенсивность ее небудет уменьшаться, а возможно и будет расти", - сказал представитель Департамента контрразведки СБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по данным, которые якобы имеет российская сторона, Украина в последнюю декаду декабря планирует вооруженные провокации вблизи административной границы рядом с оккупированным Россией Крымом.