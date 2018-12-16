Адвокат рассказал об условиях содержания в СИЗО пленного украинского моряка Лисового

Адвокат посетил пленного украинского моряка Лесного. Он считает себя военнопленным.

Один из адвокатов команды защиты военнопленных украинских моряков посетил члена экипажа рейдового буксира «Яны-Капу» Владимира Лисового. Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Николай Полозов.

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«Встреча, как и с другими моряками проходила в кабинете следователя в Следственном управлении ФСБ России до начала следственных действий. Владимир чувствует себя хорошо, никаких жалоб или просьб не высказывал. Передачу ему отдали… Лисовой заявил, что считает себя военнопленным», – написал Полозов.

Адвокат также отметил, что в силу объективных причин (в частности особенностей организации работы изолятора), в СИЗО «Лефортово» затруднен доступ адвокатов.

«Встречи адвокатов с военнопленными украинскими моряками, по крайней мере до Нового года, будут обусловлены графиком следственных действий. Таким образом, в течение двух следующих недель, все адвокаты смогут увидеться с оставшимися моряками, узнать об их состоянии, наличии или отсутствии у них всего необходимого, а также выяснить их позицию», – отметил он.