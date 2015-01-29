Тымчук рассказал о транспортной схеме поставок боеприпасов на Донбасс из России

На протяжении последней недели отмечается усиленная переброска на Донбасс из РФ боеприпасов, в основном ж/д транспортом (2-3 эшелона боеприпасов в сутки).

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Главная станция разгрузки – Иловайск. Кроме того, частично на север боеприпасы поступают через Антрацит, оттуда развозятся гражданским грузовым транспортом по так называемым «складам» и «базам» бандформирований.

Читайте такжеБоевики активно увозят своих погибших в сторону РФ, командование заявило о сложной ситуации с лекарствами

"В «ДНР» разгрузкой и распределением поступающих боеприпасов занимается специальное подразделение, со своими техническими средствами и охраной. После доставки на «склады» боевики из отдельных подразделений уже своим транспортом («Уралы», МТ-ЛБ, «Камазы») доставляют боеприпасы непосредственно на огневые позиции", - говорится в сообщении.

Тымчук отмечает, что схема отработана до автоматизма – к прибытию эшелона нужное количество автотранспорта заранее сосредотачивается в зоне разгрузки, подача автотранспорта осуществляется по мере необходимости. Отмечается высокий уровень организации процесса, который явно управляется людьми, имеющими профессиональные навыки управления в сфере логистики и транспорта.

Боевики пытаются «оформлять на работу» своих диверсантов на предприятия и шахты, где работники имеют право на выезд с оккупированной зоны, с целью получения пропусков на выезд из зоны АТО. Зафиксированы случаи выявления и задержания такого рода «рабочих» на блокпостах украинских войск.