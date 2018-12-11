"Может устроить в Украине новый "Иловайск": в ИС предупредили о возможных провокациях со стороны РФ

Военный обозреватель напомнил, что свидетельством тому является недавняя атака на украинские корабли в Азовском море, которую поддержал «дикий процент поголовья бывших «братьев».

Для дестабилизации обстановки в Украине Российская Федерация может пойти на провокации, подобные Иловайскому котлу. Такие спецоперации особо актуальны накануне выборов — и президентских, и парламентских.

Об этом в интервью «Фактам» заявил координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин.

По его словам, также целью подобных операций является дискредитация руководства Украины, которое не устраивает Россию, о чем в Кремле заявляют прямым текстом. «Цель провокаций — деморализация украинского общества и, самое главное, повышение собственных рейтингов, стремительно скатывающихся вниз на фоне стагнации российской экономики», — отметил Юрий Карин.

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Военный обозреватель также напомнил, что свидетельством тому является недавняя атака на украинские корабли в Азовском море, которую поддержал «дикий процент поголовья бывших «братьев».

«Пугающая оценка «доблести» — буксир и два малых катера были атакованы десятком кораблей, авиацией и спецназом. О чести и морали, как говорится, ни слова», — резюмировал Юрий Карин.

Как сообщал УНИАН, на фронте возле Авдеевки появились выходцы с Кавказа.