Вчерашний обстрел Луганска произвели боевики для дискредитации ВСУ - Матюхин

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин.

"Последствия и цель этих обстрелов понятны. Уже в последние недели две, люди, наконец, начинают понимать, кто их обстреливает, кто делает эти провокации. Думаю, что обстрелы в Луганске были именно для этого, чтобы дискредитировать украинское войско. У них другой цели никогда не было, они делают свое дело, они - бандиты и террористы", - сказал он.

Вчера боевики обстреляли жилые кварталы подконтрольного им Луганска, сообщалось о пяти раненых. Сепаратистские СМИ заявляли о 26 пострадавших.