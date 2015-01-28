Вчерашний обстрел Луганска произвели боевики для дискредитации ВСУ - Матюхин
09:22, 28 января 2015Война
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Боевики вели обстрелы Луганска для дискредитации украинских войск.
REUTERS
Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин.
"Последствия и цель этих обстрелов понятны. Уже в последние недели две, люди, наконец, начинают понимать, кто их обстреливает, кто делает эти провокации. Думаю, что обстрелы в Луганске были именно для этого, чтобы дискредитировать украинское войско. У них другой цели никогда не было, они делают свое дело, они - бандиты и террористы", - сказал он.
Вчера боевики обстреляли жилые кварталы подконтрольного им Луганска, сообщалось о пяти раненых. Сепаратистские СМИ заявляли о 26 пострадавших.
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