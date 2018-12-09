"Гвоздики" и "Жабы": ОБСЕ зафиксировала в Луганской области артиллерию боевиков

Неподалёку от села Белого представители СММ обнаружили две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и четыре буксируемые гаубицы Д-30 «Жаба».

Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе 8 декабря зафиксировали в западных районах Луганской области, неподалёку от села Белого, две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и четыре буксируемые гаубицы Д-30 «Жаба».

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«В тот же день, по линиям отвода, но за пределами определенных мест хранения тяжелых вооружений во временно не подконтрольных правительству Украины районах миссия обнаружила, что до сих пор не хватает пяти танков (четыре Т-64 и одного Т-72) и двух самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм)», - говорится в сообщении.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявляет, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований России в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности.