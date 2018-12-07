Волонтер назвал единственный путь освобождения оккупированных районов Донбасса

Блогер отметил, что путинская идея создания "Новороссии" является только частью общей стратегии Москвы.

Закончить войну на Донбассе, сохранив при этом украинские территории, можно только воюя.

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Такое мнение выразил блогер и волонтер Юрий Касьянов в чате на Главреде.

"Закончить войну и освободить территории можно, только воюя. Никаких других способов не существует, и никогда не существовало в мировой истории. Кроме одного - можно еще сдаться, капитулировать, принять условия противника. Выбор остается за нами", - сказал он.

Касьянов отметил, что путинская идея создания "Новороссии" является только частью общей стратегии Москвы.

"Идея "русского мира" и идея создания "Новороссии" - это просто один из "кирпичиков" российской имперской стратегии, направленной на восстановление России в границах 1918 года", - считает Касьянов.

По его словам, в этой стратегии Украина является "ключевым краеугольным камнем".

"Поэтому враг хочет, чтобы вся Украина стала "Новороссией", чтобы здесь утвердился поганый "русский мир". И пока враг не добьется этой цели, или пока мы не дадим ему по зубам так, что он от этих целей откажется, угроза будет реальной", - предупредил он.