Украинские военные уничтожили около 10 боевиков и их бронетехнику

Об этом сообщает пресс-центр оперативного командования «Север» Вооруженных сил в соцсети. «Подразделения оперативного командования "Север" продолжают превращать военную технику противника в металлолом, а личный состав маркировать "200" и "300". Так, за сутки уничтожено 2 БМП, 1 УРАЛ с АГС-17, 1 БТР, ориентировочно 10 боевиков уничтожено, 21 получили ранения», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 9 военных, 29 - ранены«Противник продолжает интенсивные артиллерийские обстрелы позиций войск оперативного командования "Север", наращивает группировку войск, осуществляет переброску бронетехники и личного состава, пополняет боеприпасы», - отмечает ОК «Север».

Наиболее напряженная ситуация остается в районе населенных пунктов Станица Луганская, Счастье, Нижнее, Крымское.

За сутки зафиксировано 45 обстрелов позиций войск сектора.