В плену у террористов "ДНР" находятся 30 украинских солдат - Рубан

Об этом в эфире "Подробностей недели" сообщил Владимир Рубан, руководитель центра освобождения пленных.

"Известно, что в плену около 30 человек, 20 из аэропорта, 10 из Красного партизана. У нас сложность с тем, что мы не можем после боев идентифицировать пропавших без вести, они либо под завалами, либо в плену", - сказал Рубан.

По словам Рубана, киборги, которых завалило в аэропорте, еще могут быть живыми.

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"С момента обвала прошло уже 6 дней, до 22 дней люди выживают, есть шанс, что многие в нишах еще живы, но у них сели аккумуляторы. Необходимо прекратить обстрел аэропорта - это первое условие для спасения", - считает Рубан.