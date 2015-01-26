В зоне АТО накаляется ситуация: боевики перебрасывают в район Авдеевки танки и гаубицы

В районе н.п. Дебальцево украинские войска ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией боевиков, в течении последних 3-х суток обстреливающей позиции сил АТО и сам город.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Всего по Дебальцевскому плацдарму ведут огонь порядка 40 арторудий и РСЗО на участке от Первомайска до Чернухино и около 15-20 единиц ствольной и реактивной артиллерии из района Макеевки и восточнее Енакиево", - говорится в сообщении.

Тымчук отметил, что также накаляется обстановка севернее Авдеевки. Российско-террористические войска сосредоточили в районе Ясиноватой – Пантелеймоновки батальонно-тактическую группу, имеющей в своем составе 15 танков и 25 боевых бронированных машин. Также в данный район противником переброшено сводное подразделение артиллерии в составе 25 гаубиц Д-30 и противотанковых орудий МТ-12.