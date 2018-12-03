Много знали: на оккупированном Донбассе российский офицер застрелил двух подчиненных

Кроме этого, в одном из подразделений первого армейского корпуса террористов начальники довели до самоубийства своего солдата, "повесив" на него недостачу большого количества военного имущества.

На оккупированном Донбассе 29 ноября российский офицер застрелил из личного оружия двух подчиненных, которые стали свидетелями его преступных действий против гражданского лица.

Об этом на брифинге рассказал полковник Максим Праута из пресс-центра Министерства обороны Украины.

Кроме этого, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжает расти число не боевых потерь среди личного состава в результате конфликтов между российскими военнослужащими.

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В частности, в одном из подразделений первого армейского корпуса было обнаружено тело российского военнослужащего с признаками суицида.

«Предварительно, в отношении этого военнослужащего проводилось расследование с последующим обвинением в недостатке большого количества материальных средств. Вместе с тем, под подозрение в совершении убийства российского военнослужащего попали его непосредственные начальники, которые таким образом устранили свидетеля для избежания ответственности за хищение и продажу военного имущества с целью собственного обогащения», - рассказал Праута.

Как сообщал УНИАН, боевики "ДНР" убили гражданина США, который поехал на неподконтрольную украинской власти территорию для того, чтобы помогать так называемым "ополченцам".