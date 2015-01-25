Силы АТО уничтожили часть "Градов", из которых боевики обстреляли Мариуполь

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что украинские военные уничтожили 4 установки “Град”, из которых обстреливался Мариуполь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил во время заседания СНБО.

“Практически мгновенно было уничтожено 4 установки “Град” в районе населенного пункта Стаханка, которые вели огонь по Мариуполю. Из 6 четыре были уничтожены”, - сказал Полторак.

Кроме того, он отметил, что “там же было уничтожено более 30 террористов, которые вели огонь, и одна единица автомобильного транспорта”.

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В то же время президент Украины Петр Порошенко напомнил, что “место, из которого осуществлялся обстрел Мариуполя, было абсолютно однозначно подтверждено специальной мониторинговой миссией ОБСЕ”.

“Вчера в заявлениях ОБСЕ, заявлениях Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, других международных авторитетных институтов абсолютно неопровержимо утверждается как о месте, так и об исполнителях этого ужасного террористического акта”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела восточных жилых кварталов Мариуполя утром 24 января погибли 30 человек, почти 100 были ранены. Обстрел, как определила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, велся с оккупированной территории.

Президент Украины Петр Порошенко объявил 25 января Днем траура в Украине в связи с трагической гибелью мирных жителей Мариуполя.