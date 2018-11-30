Иностранцам ограничили въезд на временно оккупированную территорию Донбасса - штаб ООС

Отмечается, что несмотря на это, представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста будут иметь право пересечения линии разграничения.

В связи с введением на части территории Украины режима военного положения въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины ограничен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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В связи с введением на части территории Украины особого правового режима военного положения по решению командующего Объединенных сил в КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения, который не касается граждан Украины.

«Право пересечения линии разграничения будут иметь представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста», - сказано в сообщении.

«В отношении остальных иностранных граждан решение на пропуск на временно оккупированную территорию Украины будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на оккупированной территории или в случае потребности пересечения линии разграничения с гуманитарной целью (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и тому подобное)», - добавили в пресс-центре.

Справка УНИАН. В Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.