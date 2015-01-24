По Минскому меморандуму аэропорт должен был отойти боевикам - документ

Об этом свидетельствует "Приложение: линия соприкосновения сторон с привязкой к местности" к Минскому меморандуму, опубликованное на сайте ZN.UA.

Документ содержит таблицу с перечнем населенных пунктов, через которые должна проходить линия разграничения, а также их точные географические координаты.

"И это несмотря на то, что на карте СНБО аэропорт находится в зоне боевых действий, а в многочисленных комментариях украинских официальных лиц утверждалось, что ДАП контролируется украинской стороной", - отмечает издание.

По замыслу минских договоренностей аэропорт должен был отойти боевикам в результате выполнения взаимных обязательств: они также должны были передать под украинский контроль ряд населенных пунктов. Но они этого не сделали, поэтому аэропорт им не передали.

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