На передовой появился сверхсовременный беспилотник (фото)

По словам военного, новый беспилотник крайне трудно обнаружить.

В связи с новым витком российской агрессии и угрозой вторжения, сверхсовременный беспилотник испытали бойцы одного из спецподразделений. Разработка настолько новая, что еще не имеет названия. Изобретение украинским военным передала одна из стран-партнеров.

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Об этом сообщают волонтеры фонда "Вернись живым". «Эта «птичка» уникальная. Она может поднимать дополнительную нагрузку до 15 кг и совершать с ней до 20 часов непрерывного полета. Размах крыльев беспилотника – 8,5 м, длина – 4 м. Коптер оборудован дневной камерой Full HD с 30-кратным зумом и тепловизионной камерой ночного видения, которые могут обнаруживать цели на большой дальности», - рассказал один из спецназовцев.

По словам военного, новый беспилотник крайне трудно обнаружить. Коптер оборудован системой сбора данных, которая может передавать информацию в режиме реального времени сразу нескольким группам.

Из соображений безопасности, волонтеры не могут опубликовать фото коптера в дневном свете. На снимке ниже «птичку» ночью испытывают в зоне проведения ООС.