Подразделения ГПСУ на админгранице с Крымом привели в боевую готовность

Пограничники при этом подчеркнули, что «права и свободы граждан Украины ограничивать не будут».

Пункты пропуска на административной границе с анексованим Крымом работают с усиленными мерами безопасности, подразделения пограничной службы переведены в режим боевой готовности.

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Об этом сообщает «Радио Свобода». Как сообщил журналистам помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Максим Сорока, сейчас на админгранице с Крымом пропуск граждан осуществляется через пункты «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар».

«Сейчас все подразделения Азово-Черноморского регионального управления находятся в боевой готовности. Это, кроме непосредственно регионального управления, Херсонский и Бердянский пограничные отряды. Проведены меры усиления по всем направлениям. Особое внимание при этом сосредоточено на режиме в местах постоянной дислокации подразделений, контрольных пунктах въезда-выезда, организации безопасности граждан, пересекающих админграницу, а также всего персонала», – отметил он.

В ГПСУ подчеркнули, что при этом «права и свободы граждан Украины ограничивать не будут».

Ранее сообщалось, что в Одесской области в связи с введением военного положения приводят в боевую готовность противовоздушную оборону.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.