Накануне военного положения: в районе ООС сохраняется относительная тишина

Огневая активность врага за сутки была зафиксирована только на луганском направлении, в районе населенного пункта Крымское.

В течение суток по состоянию на 18.00 вдоль линии соприкосновения на Донбассе сохранялась относительная тишина.

Об этом пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

«Огневая активность врага зафиксирована на луганском направлении, в районе населенного пункта Крымское. Оккупанты обстреливали наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Читайте такжеПорошенко подписал указ о сокращении продолжительности действия военного положения в Украине

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи в полной боевой готовности, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Степан Полторак заявил, что сейчас прорабатывается вопрос создания Объединенного центра для координации действий Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ в связи с введением военного положения в ряде областей Украины.