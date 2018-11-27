Харьковская ОГА: военное положение в регионе действует с 26 ноября

Комендантский час в Харьковской области пока вводить не планируют.

Харьковская областная государственная администрация действует согласно указу президента от 26 ноября, в соответствии с которым военное положение в Харьковской области вводится с 14 часов этого же дня.

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Как сообщает «112 Украина», об этом на брифинге сообщил советник главы Харьковской ОГА по правовым вопросам Сергей Стороженко.

"Мы пока оперируем датой, которая есть в указе президента Украины 26 ноября 2018 года. Когда мы увидим другой документ, где будет прописана другая дата после утверждения указа президента, мы будем оперировать другой датой. По состоянию на время нашей встречи (с журналистами - ред.) военное положение введено 26 ноября 2018 года", - уточнил чиновник.

Он также отметил, что комендантский час в области вводить не планируют.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. Дата введения военного положения не озвучивалась, но ранее в тот день отмечалось, что речь идет о введении военного положения с 09.00 28 ноября.

Несмотря на это, сегодня, 27 ноября, правительственная газета "Урядовый курьер" опубликовала указ Порошенко о военном положении на 60 суток.

60 дней - срок, на который президент требовал изначально ввести военное положение, но после консультаций было принято решение сократить его наполовину - до 30 дней. Данное решение проголосовала Рада. В свою очередь, в Кабмине заявили об ошибке, и заверили, что газета напечатает опровержение.

Указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней будет опубликован 28 ноября в парламентской газете «Голос Украины».

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада - 26 ноября 14:00.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.