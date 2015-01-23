Боевики освободили из плена 3 бойцов и отдали Украине тела 8 погибших в Донецком аэропорту

Восемь тел погибших в Донецком аэропорту отдали Украине, сообщает ТСН.День.

Также террористы "ДНР" вернули еще 3 живых военнопленных. В то же время, еще 24 и до сих пор остаются в плену у боевиков. Личности большинства из них уже установили. Часть пленных даже смогла пообщаться с родными по телефону. Многие из них сейчас находятся в больницах Донецка.

Представители службы безопасности, говорят в Генштабе, ведут переговоры по освобождению солдат. Однако, признают, о точной дате освобождения говорить рано. Договоренности существуют лишь в отношении тех, кто попал в плен ранее.

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Как передает корреспондент УНИАН, информацию об освобождении трех украинских военнослужащих, захваченных террористами в районе Донецкого аэропорта, подтвердил сегодня на брифинге в Киеве спикер АТО Андрей Лысенко.

"Мы вчера уже забрали 3 наших ребят...", - сказал Лысенко, уточнив, что речь идет о военнослужащих, которые попали в плен в районе Донецкого аэропорта.

При этом Лысенко отметил, что работа по освобождению украинских военнослужащих, захваченных террористами в зоне боевых действий, идет постоянно. "И поверьте, у нас есть на кого их менять", - сказал Лысенко.

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Также он сообщил, "что, по нашей информации, есть более 600 военнослужащих, которые находятся в руках боевиков".

Как сообщал УНИАН, 21 января боевики взорвали перекрытие нового терминала Донецкого аэропорта. Также в течение дня продолжались ожесточенные бои за объект.

По меньшей мере 6 защитников Донецкого аэропорта погибли, 16 раненных украинских военнослужащих попали в плен к боевикам так называемой "ДНР".